JEE Main 2019: देहरादून के एक कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाले सभी 30 स्‍टूडेंट्स इस साल IIT-JEE Mains क्रैक करने में सफल हुए हैं. आपको बता दें कि 'रेलटेल आकांक्षा सुपर 30' (RailTel Akansha Super 30) नाम के इस कोचिंग सेंटर को टेलीकॉम पीएसयू कंपनी रेलटेल चलाती है. इसमें पढ़ने वाले सभी स्‍टूडेंट गरीब परिवारों से हैं. इस सेंटर में समाज के पिछड़े और आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से आने वाले होशियार बच्‍चों को 11 महीने की कोचिंग दी जाती है. पढ़ाई के अलावा यहीं पर बच्‍चों के रहने और खाने का भी इंतजाम किया जाता है.

इस प्रोग्राम का मकसद होनहार बच्‍चों को ऐसा माहौल देना है जिससे वे सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्‍यान केंद्रित कर सकें. रेलटेल ने अपने ऑफिशयल ट्विटर हैंडल से बच्‍चों की इस उपलब्धि पर ट्वीट करते इसे गर्व का क्षण बताया है.

