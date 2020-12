JEE Main 2021: 4 बार दे सकेंगे जेईई मेन 2021 परीक्षा, शिक्षा मंत्री ने किया परीक्षा की तारीखों का ऐलान

We have examined your suggestions regarding JEE (Mains) and on the basis of the same, I am announcing the schedule of the exam. @SanjayDhotreMP @EduMinOfIndia @PIB_India @MIB_India @DDNewslive @mygovindia https://t.co/yKUwnQRXlw

अगर कोई उम्मीदवार जेईई मेन 2021 परीक्षा के चारों सत्रों में उपस्थित होता है, तो ऐसे में चारों सत्रों की परीक्षाओं में से उम्मीदवार के बेस्ट स्कोर को माना जाएगा.

JEE Main 2021 परीक्षा 13 भाषाओं में होगी

पहली बार JEE Main 2021 परीक्षा 13 भाषाओं में आयोजित की जाएगी. परीक्षा अंग्रेजी, हिंदी, असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मराठी, मलयालम, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू भाषा में होगी.

इससे पहले आज सुबह शिक्षा मंत्री ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल के जरिए जानकारी दी थी कि वे आज जेईई मेन 2021 (JEE Main 2021) परीक्षा की तारीखों की घोषणा करेंगे. उन्होंने वीडियो मैसेज ट्वीट कर लिखा था, "जेईई (मुख्य) परीक्षा 2021 के संबंध में अपने रचनात्मक सुझाव साझा करने के लिए आप सभी का धन्यवाद. हमने आपके सुझावों पर चर्चा की. मैं आज शाम 6 बजे परीक्षा के शेड्यूल की घोषणा करूंगा और यह भी कि परीक्षा कितनी बार आयोजित की जाएगी."

Thank you all for sharing your constructive suggestions regarding JEE (Main) exams. We have got your suggestions examined. I will be announcing the schedule, number of times the exam will be held at 6 PM today. Stay tuned.