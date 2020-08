JEE Main And NEET 2020: चिराग पासवान और तेजस्वी यादव समेत ये नेता कर रहे जेईई मेन और नीट परीक्षा स्थगित करने की मांग

महीने भर से छात्र जेईई मेन (JEE Main 2020) और नीट (NEET 2020) परीक्षा को स्थगित करने के लिए सोशल मीडिया पर कैंपेन चला रहे हैं. वहीं, अब बिहार के कुछ नेता भी परीक्षा को स्थगित करने की मांग कर रहे हैं. संसद सदस्य चिराग पासवान ने भी सितंबर में जेईई मेन 2020 और नीट 2020 के संचालन से संबंधित स्वास्थ्य और सुरक्षा चिंताओं पर प्रकाश डालते हुए शिक्षा मंत्री को पत्र लिखा.

उन्होंने पत्र को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा, "#JEE_NEET की परीक्षा के विषय पर आदरणीय @DrRPNishank जी को आज एक पत्र ईमेल व फ़ैक्स द्वारा भेजा है, ताकि उनको बच्चों व उनके अभिभावकों द्वारा बताई गई समस्या से अवगत करवा सकूं. मुझे आशा ही नहीं विश्वास है की अभिभावकों द्वारा बताई सभी बातों की समीक्षा कर बच्चों के हितों की रक्षा करेंगे."

बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने भी जेईई मेन और नीट परीक्षा स्थगित करने की मांग की है. उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि कोरोनावायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच परीक्षा आयोजित करना महंगा साबित हो सकता है.

Central Govt, NTA, UGC & IIT Delhi must have a considerate & humane view of the plight of the students & youth of this country!

This hurry to conduct exams amidst spiking Covid cases will prove to be costly! In Bihar floods+Govt apathy will compound problems!#PostponeJEEAndNEET — Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) August 21, 2020

भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने भी जेईई मेन और नीट परीक्षा की तारीखों को बदलने के लिए कहा है. उन्होंने कहा, '' मैंने शिक्षा मंत्री को सुझाव दिया है कि दीपावली के बाद NEET और अन्य परीक्षाएं आयोजित की जा सकती हैं. "

वहीं, सोशल मीडिया पर छात्र भी जेईई मेन और नीट परीक्षा को स्थगित करने की मांग कर रहे हैं. कई छात्रों ने शिक्षा मंत्री से अपील की है कि वे नई शिक्षा नीति पर बात करने के बजाए जेईई मेन और नीट परीक्षा पर बात करें.

Please listen to jee and neet students.

We can't give exams with mask for 4 hours.

Exam centers are far.

High risk of getting infected.

Please give us justice ????????#POSTPONEJEE_NEET — Taha Aheras (@AherasTaha) August 18, 2020

WE HAVE 1000 QUESTIONS RELATED TO JEE & NEET..

PLEASE ADDRESS OUR ISSUE...???? — Bablu (@Bablu17288271) August 18, 2020