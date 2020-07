JEE Main और NEET एग्जाम के लिए HRD मंत्री ने बनाया पैनल, स्टूडेंट्स ने कहा- Thank You

पैनल गठन करने को लेकर केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने खुद जानकारी दी. उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, ''हालात को देखते हुए और छात्रों व उनके अभिभावकों की अपील के मद्देनजर एक कमेटी का गठन किया गया है. इस कमेटी में एनटीए के डीजी और दूसरे विशेषज्ञ शामिल हैं. कमेटी से कहा गया है कि वो हालात की समीक्षा करें और अपने सुझाव एचआरडी मंत्रालय को कल तक जमा करा दें.''

बता दें कि HRD मंत्री के इस घोषणा के बाद से स्टूडेंट्स काफी रिलैक्स महसूस कर रहे हैं और मंत्री का सोशल मीडिया के जरिए शुक्रिया अदा कर रहे हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स जेईई मेन (JEE Main 2020) और नीट परीक्षा (NEET 2020) को कैंसिल करने की डिमांड कर रहे हैं.

एक स्टूडेंट ने लिखा, "थैंक्यू सर. आपने हमें दोबारा से जीत लिया."

एक दूसरे स्टूडेंट ने लिखा, "जब सभी स्टेट लेवल और नेशनल लेवल के एंट्रेंस एग्जाम स्थगित किए जा रहे हैं, तो आप जेईई मेन और नीट एग्जाम के उम्मीदवारों के लिए बायस्ड क्यों हो रहे हैं. महामारी के बीच परीक्षा आयोजित करना सही नहीं होगा. हमें आपकी तरफ से स्पष्टीकरण चाहिए."

Sir, When All The state level as Well National Level Entrance Exams Are Being Postponed,Then Why Are You Biased Towards NEET, JEE Aspirants,It's Completely unwise To Conduct Exam Amid This Pandemic,We Just Need Clarification From Your Side ASAP????#PostponeNEETandJEE#RIPNTA