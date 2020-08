JEE-NEET एग्जाम पर विपक्ष एकजुट, अब ममता बनर्जी ने कहा- स्थगित हो परीक्षा, छात्रों की सुरक्षा हमारी ड्यूटी

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने ट्वीटर हैंडल पर लिखा, "माननीय पीएम नरेंद्र मोदी जी के साथ पिछले वीडियो कॉन्फ्रेंस में, मैंने सितंबर 2020 के अंत तक विश्वविद्यालयों / कॉलेजों में टर्मिनल परीक्षाओं को पूरा करने के लिए UGC के दिशानिर्देशों के खिलाफ राय रखी थी."

In our last video conference with the Hon'ble PM Shri @narendramodi Ji, I had been vocal against the UGC guidelines mandating completion of terminal examinations in Universities/Colleges by the end of September 2020, which had a huge potential to put student lives at risk. (1/2)

अपने दूसरे ट्वीट में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, "जेईई मेन और नीट परीक्षा के सितंबर में संचालन के लिए @EduMinOfIndia के निर्देश के साथ मैं फिर केंद्र से अपील करूंगी कि वे खतरे का आकलन करें और स्थिति के फिर से अनुकूल होने तक इन परीक्षाओं को स्थगित कर दें. यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपने सभी छात्रों के लिए एक सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करें."

Now with the directive of @EduMinOfIndia to conduct NEET, JEE 2020 in Sep, I would again appeal to the Centre to assess the risk and postpone these examinations until the situation is conducive again. It is our duty to ensure a safe environment for all our students. (2/2)