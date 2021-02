CBSE और राज्य बोर्ड से क्लैश हो रही है JEE MAIN की परीक्षा, छात्रों ने कहा, बदला जाए शेड्यूल

स्मिता वाला, कोलकाता के 12 वीं कक्षा की छात्रा, कोलकाता, बोर्ड परीक्षा, मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कर रही है. ताकि मैं JEE और NEET दोनों के लिए उपस्थित हो सकूं. हालांकि NEET का शेड्यूल अभी तक जारी नहीं हुआ है, वहीं मैंने सोचा था कि मेरी बोर्ड परीक्षा समाप्त होने के बाद मैं बिना किसी परीक्षा को स्किप किए JEE MAIN का पेपर दे सकती हूं. " बता दें, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) इस वर्ष 4 सत्रों में JEE Main 2021 परीक्षा आयोजित करेगी.

- पहला सत्र 23 से 26 फरवरी, 2021 तक आयोजित किया जाना है.

- दूसरा सत्र 15 से 18 मार्च, 2021 तक होगा.

- तीसरा सत्र 27 से 30 अप्रैल, 2021 तक आयोजित किया जाना है.

- चौथा सत्र 24 से 28 मई, 2021 तक आयोजित किया जाएगा.

वहीं कंप्यूटर साइंस के छात्र डेटशीट से भी नाखुश हैं क्योंकि उनका विषय का पेपर JEE MAIN के एक दिन बाद 29 मई को होगा. दिल्ली पब्लिक स्कूल के छात्र निखिल चौहान ने कहा कि दोनों परीक्षाओं की तैयारी काफी अलग है, और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा पर ध्यान केंद्रित करने से उनके बोर्ड परीक्षा के अंक प्रभावित होंगे.

एक अन्य छात्र शिवांगी खुराना ने कहा कि बोर्ड परीक्षा के लिए तीन महीने बचे हैं, प्रतियोगी परीक्षा पर ध्यान केंद्रित करने से तैयारी में परेशानी जाएगी. वहीं महामारी ने पूरे साल प्रभावित किया है, और साइंस विषयों को समझने के लिए ऑनलाइन कक्षाएं पर्याप्त नहीं हैं. वहीं अब स्कूल को खोल दिया गया है. ऐसे में मेरा पूरा फोकस बोर्ड परीक्षा की तैयारी में लगा हुआ है.

