शिक्षा मंत्री ने कहा- JEE मुख्य परीक्षा और अधिक क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित की जाएगी

In line with the vision of NEP2020, the Joint Admission Board (JAB) of JEE (Main) has decided to conduct the JEE (Main) examination in more regional languages of India.



शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा, "यह परीक्षा क्षेत्रीय भाषाओं में भी आयोजित की जाएगी, जहां राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन, परीक्षा (क्षेत्रीय भाषा में आयोजित) के आधार पर तय किया जाता है. "

The examination will also be conducted in regional languages where entry to State Engineering Colleges is decided based on an examination (conducted in regional language). State language of States who admit students based on the #JEE(Main) will also be included under this.