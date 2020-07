HRD मंत्री ने स्थगित की JEE और NEET परीक्षा, स्टूडेंट्स बोले- Celebration Day

बता दें कि देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए स्टूडेंट्स और अभिभावक परीक्षा को स्थगित करने की मांग कर रहे थे. HRD मंत्री के JEE और NEET की परीक्षाओं को स्थगित करने के ऐलान के बाद स्टूडेंट्स राहत महसूस कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं. कुछ लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए परीक्षाएं स्थगित होने पर स्टूडेंट्स को बधाई दे रहे हैं. वहीं, कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI ने भी सभी स्टूडेंट्स को बधाई दी है.

एक यूजर ने लिखा, सभी छात्रों को बधाई. हम सभी जानते हैं कि सुरक्षा पहले है.

Congratulations to every student.Still there will be many mean people who may not have liked this decision, but we all know that safety first! ????❣️#ThankyouNTAandHRD