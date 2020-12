JKSSB Accounts Assistant Panchayat results 2020: रिजल्ट जारी, यहां जानें- कैसे करना है चेक

JKSSB Accounts Assistant Panchayat results 2020: जम्मू और कश्मीर सेवा चयन बोर्ड (JKSSB) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर लेखा सहायक (पंचायत) के पद के लिए आयोजित OMR आधारित वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं. बोर्ड ने 10 नवंबर, 2020 को लेखा सहायक (पंचायत) के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित की. आधिकारिक वेबसाइट jkssb.nic.in पर जाएं.

JKSSB Accounts Assistant Panchayat results 2020: जानें- कैसे करना है चेक

स्टेप 1- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट jkssb.nic.in पर जाएं.

स्टेप 2- अब इस “Result/Score Sheet of OMR based Objective type Written Test for the post of Accounts Assistant (Panchayat) conducted by J&K Services Selection Board on 10.11.2020,” लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3- अब एक PDF फाइल खुलेगी.

स्टेप 4 - रिजल्ट डाउनलोड करें.

(डायरेक्ट रिजल्ट देखने के लिए यहां क्लिक करें)