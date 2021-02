JKSSB class 4 admit card 2020: जारी हुए ए़डमिट कार्ड, जानें- कितने मार्क्स की होगी परीक्षा

JKSSB class 4 admit card 2020: कैसे करें डाउनलोड

स्टेप 1- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट jkssb.nic.in पर जाएं.

स्टेप 2- "Download Admit Card for Class IV under Notification No 01 of 2020" लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3- अब एक नया पेज खुलेगा.

स्टेप 4- अब मांगी गई जानकारी भरें.

स्टेप 5- JKSSB class 4 एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखने लगेगा.

स्टेप 6- JKSSB ए़डमिट कार्ड भविष्य के लिए दिखने लगेगा. (डायरेक्ट एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें)

जानें- कितने मार्क्स की होगी परीक्षा

बेसिस मैथेमेटिक्स- 20

बेसिस रीजनिंग-20

बेसिस इंग्लिश-20

जनरल अवयनेस एंड साइंस- 40

बता दें, कुल मिलाकर ये परीक्षा 100 नंबर की होगी, परीक्षा के लिए दो घंटे का समय दिया जाएगा. परीक्षा का आयोजन कोरोना संकट के दौरान किया जा रहा है. ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जाएगा. वहीं आपको बता दें, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक की निगेटिव मार्किंग होगी.