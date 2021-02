IAS बनने में गर्लफ्रेंड ने किया सपोर्ट, लड़के ने इंटरव्यू में ऐसे कहा 'थैंक्स'

वेलेंटाइन डे के खास मौके पर आज हम बात कर रहे हैं 2019 के यूपीएससी टॉपर कनिष्क कटारिया की. जिन्होंने साबित कर दिखाया, अगर किसी खास का साथ हो तो आप कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हैं.

आईआईटी बॉम्बे से बीटेक की पढ़ाई करने वाले राजस्थान के कनिष्क कटारिया ने यूपीएससी 2018 की परीक्षा में पहला स्थान हासिल किया था. बता दें, उन्होंने कोरिया से लाखों रुपये के पैकेज को छोड़कर यूपीएससी की परीक्षा देने का फैसला किया था.

ANI से बातचीत में कनिष्क कटारिया (Kanishak Kataria) ने कहा था, कि यह बहुत ही आश्चर्यजनक क्षण है. मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं पहली रैंक हासिल करूंगा. मेरी सफलता के पीछे मैं चार लोगों को श्रय देना चाहता हूं, मेरे माता- पिता, मेरी बहन और मेरी गर्लफ्रेंड.

Kanishak Kataria, AIR 1 in #UPSC final exam: It's a very surprising moment. I never expected to get the 1st rank. I thank my parents, sister & my girlfriend for the help & moral support. People will expect me to be a good administrator & that's exactly my intention. #Rajasthanpic.twitter.com/IBwhW8TJUs