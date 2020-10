अनाथालय में गुज़रा बचपन, डोडा के गाज़ी अब्दुल्ला को कश्मीर प्रशासनिक सेवा परीक्षा में मिली 46वीं रैंक

गाज़ी को अपनी जिंदगी में कई बुरे हालातों से गुजरना पड़ा है. वह जब सिर्फ 2.5 साल के थे तो उन्होंने अपने पिता को खो दिया और उसके बाद से वह श्रीनगर के बेमिना में एक अनाथालय में रहे और वहीं उनका बचपन गुजरा. लेकिन इन तमाम मुश्किल परिस्थितियों का सामना करते हुए भी वह कश्मीर प्रशासनिक सेवा परीक्षा में 46वीं रैंक हासिल करने में कामयाब रहे. वे कई लोगों के लिए मिसाल बन गए हैं.

Doda: Ghazi Abdullah, who lost his father at age of two & a half years & was raised at an orphanage, secures 46th rank in Kashmir Administrative Service exam. He says, "My stay at orphanage instilled discipline in me. The credit for my success goes to my mother." (06.10.2020) pic.twitter.com/zhoDjFCEmk