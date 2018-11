DHSE One Improvement Results: परीक्षा के रिजल्ट जारी, इस तरह करें चेक केरल प्लस वन इंप्रूवमेंट रिजल्ट (Kerala DHSE Plus One Improvement Result 2018) जारी कर दिया गया है. उम्मीदवार अपना रिजल्ट dhsekerala.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं.