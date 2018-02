केरल राज्य पात्रता टेस्‍ट का हॉल टिकट अब आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है. SET के माध्यम से, VHSE में उम्मीदवार उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक और गैर-व्यावसायिक शिक्षक के रूप में भर्ती के लिए पात्र होंगे. परीक्षा 25 फरवरी, 2018 को आयोजित की जाएगी. परीक्षा में दो पेपर होंगे और 35 विभिन्न विषयों के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी. पेपर में सामान्य ज्ञान और शिक्षण योग्यता से जुड़े सवाल शामिल होंगे, पेपर II में विशिष्ट प्रश्न होंगे.Step one: SET की ऑफिशियल वेबसाइट: http://lbscentre.info/set/index.asp पर जाएं.Step two: हॉल टिकट डाउनलोड के लिंक पर क्लिक करें.Step three: अब 5 अक्षरों वाला अपना एप्‍लीकेशन नम्‍बर और जन्‍म तिथि दर्ज करें.Step four: अब सब्मिट का बटन दबाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करें.