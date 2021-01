लखनऊ विश्वविद्यालय छात्रों को पढ़ाई के साथ देगा पार्ट टाइम जॉब, घंटे के हिसाब से मिलेगी इतनी सैलरी

उन्होंने आगे कहा, "LU छात्र-केंद्रित संरचित ढांचे को स्थापित करने के लिए दृढ़ता से काम कर रहा है. हमने विभिन्न छात्र-केंद्रित कार्यक्रम शुरू किए हैं. कर्मयोगी योजना के माध्यम से छात्रों को अपनी कक्षा पूरी होने के बाद अपने शैक्षणिक सत्र में अधिकतम 50 दिनों के लिए प्रतिदिन अधिकतम 2 घंटे काम करने की अनुमति दी जाएगी. इसके लिए उन्हें प्रति घंटे 150 रुपये का भुगतान किया जाएगा. एक छात्र एक वर्ष में अधिकतम 15,000 रुपये कमा सकता है. "

Lucknow University launches Karmayogi Scheme which offers students to do part-time jobs on the campus. "Under the scheme, a student would be allowed to work for maximum 2 hrs a day for maximum 50 days in an academic session. They will be paid Rs 150 per hour,"says VC AK Rai 05/01 pic.twitter.com/0XXQ6RMMoa