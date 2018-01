मद्रास विश्वविद्यालय के ग्रेजुएट और पोस्‍ट ग्रेजुएट सेमेस्टर एग्‍जाम के रिजल्‍ट आज जारी किए जा सकते हैं. इन परीक्षाओं का आयोजन नवंबर 2017 में किया गया था. परिणाम बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया जाएगा. मद्रास विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार राम रामन द्वारा एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि छात्रों को 2 फरवरी, 2018 से 8 फरवरी, 2018 तक पुनर्विचार और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की अनुमति दी जाएगी.Step one: सबसे पहले मद्रास यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट: www.unom.ac.in पर जाएं.Step two: अब रिजल्‍ट टैब पर क्लिक करें.Step three: अब संबंधित रिजल्‍ट लिंक: UG result/PG result पर क्लिक करें.Step four: अब जरूरी इन्फोर्मेशन सब्मिट करें.Step five: आपका रिजल्‍ट पेज पर आ जाएगा.उम्मीदवारों को 2 फरवरी से ऑनलाइन लिंक के माध्यम से पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की अनुमति दी जाएगी. पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन 8 फरवरी, 2018 को समाप्त होगा. अभ्यर्थियों को प्रति पेपर 1000 रुपये का भुगतान करना होगा. पुनर्विचार के लिए उम्मीदवारों को 300 रुपये प्रति पेपर फीस देनी होगी.