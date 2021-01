Maharashtra Board Exams 2021: महाराष्ट्र में कब होंगी 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं, स्कूल शिक्षा मंत्री ने दी जानकारी

उन्होंने लिखा, "हम 15 अप्रैल के बाद से एचएससी की परीक्षा और 1 मई के बाद एसएससी परीक्षा आयोजित करने पर विचार कर रहे हैं. राज्य 5वीं से 8वीं कक्षा के लिए स्कूलों को फिर से खोलने की संभावना पर स्वास्थ्य अधिकारियों से परामर्श कर रहा है. जल्द ही इस पर निर्णय लिया जाएगा."

We are considering holding HSC exams after April 15 and SSC exams after May 1. State is consulting health officials on the possibility of reopening schools for standard 5th to 8th. A decision will soon be taken.