Maharashtra Board Exam: 25% कम हुआ 10वीं-12वीं का सिलेबस, जानें- कब से होंगी परीक्षाएं, यहां देखें शेड्यूल

महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन (MSBSHSE) कक्षा 12 की लिखित परीक्षा 23 अप्रैल से 29 मई, 2021 तक आयोजित की जाएगी.

महाराष्ट्र HSC कक्षा 10 की परीक्षाएं 29 अप्रैल से 31 मई के बीच आयोजित की जाएंगी. "माध्यमिक विद्यालय प्रमाणपत्र (SSC) कक्षा X की लिखित परीक्षा 29 अप्रैल, 2021 से 31 मई, 2021 के बीच होगी. अगस्त 2021 के अंतिम सप्ताह तक परिणाम घोषित होने की उम्मीद है.

Written exams of Higher Secondary School Certificate (H.S.C) Class XII will be held from April 23, 2021, to May 29, 2021. Results will be announced in the last week of July 2021. All exams would be conducted in compliance with the COVID-19 norms. pic.twitter.com/KfpksszhgO

सभी परीक्षाएं COVID-19 मानदंडों के अनुपालन में आयोजित की जाएंगी. गायकवाड़ ने ट्वीट किया. जुलाई में कक्षा 10 और अगस्त में कक्षा 12 के लिए परिणाम घोषित किए जाएंगे.

गायकवाड़ ने बताया कि कक्षा 12वीं के लिए बोर्ड प्रैक्टिकल परीक्षा 1 से 22 अप्रैल के बीच और महाराष्ट्र कक्षा 10 के लिए 9 से 28 अप्रैल के बीच आयोजित की जाएगी.

Written exams of Secondary School Certificate (SSC) Class X will be held from April 29, 2021, to May 31, 2021. Results are expected to be announced in the last week of August 2021. All exams would be conducted in compliance with the COVID-19 norms.#sscexam2021#sscexamspic.twitter.com/BAUZYKnje8