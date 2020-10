जानें- कैसी होगी दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, मनीष सिसोदिया ने बताई- खासियत

मनीष सिसोदिया ने कहा, 'दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खेल की दुनिया में देश का नाम रौशन करेगी. हम अपने युवाओं को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए विश्वस्तरीय सुविधाएं और ट्रेनिंग प्रदान करेंगे. अगर हमने ऐसा कर दिखाया तो हमारी खेल प्रतिभाएं भी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में अधिक से अधिक मेडल लाकर देश का नाम रौशन करेगी, उन्होंने कहा, ये यूनिवर्सिटी देश की वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी साबित होगी.'

जानें- कैसे होगी यूनिवर्सिटी

मनीष सिसोदिया ने अपने आधिकारिक फेसबुक अकाउंट पर एक वीडियो शेयर करते हुए बताया कि भविष्य में बनने वाली दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में क्या- क्या सुविधाएं होंगी. उन्होंने बताया, पहले एक स्पोर्ट्स स्कूल बनेगा. जिसमें स्विमिंग पूल, जिम की सुविधा होगी. स्पोर्ट्स यूनिर्सिटी के लिए हॉस्टल भी बनाया जाएगा. इस यूनिवर्सिटी को मुंडका मेंबनाया जाएगा.

Inspected proposed site for Delhi Sports University in Mundka village with officers & area MLA @DharampalLakra



Delhi Sports University will realise CM @ArvindKejriwal's vision of providing best sports facilities for youth that will bring medals & laurels for Delhi & India!