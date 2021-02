दिल्ली: 9वीं-11वीं के स्कूल खुलने के पहले दिन छात्रों से मिले मनीष सिसोदिया, मिला ऐसा रिएक्शन

मनीष सिसोदिया ने कहा, "कोरोना का समय बहुत कठिन था लेकिन हमें इसके साथ परिपक्वता से निपटना पड़ा जिसके कारण स्कूल बंद हो गए थे. 15 दिन पहले 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए स्कूल खोले गए थे.

मुझे खुशी है कि हमारे 9वीं और 11वीं कक्षा के छात्र भी फिर से जुड़ गए हैं. सिसोदिया ने ANI को बताया, "मैं उनके खुश चेहरों को देख सकता हूं. महामारी के दौरान स्कूल खोलना एक चुनौती है, लेकिन हमने इसे स्वीकार कर लिया है. "

Delhi Education Minister Manish Sisodia meets students of a government school in the national capital



