कर्नाटक: 1 दिसंबर से खुलेंगे मेडिकल, पैरामेडिकल कॉलेज, यहां पढ़ें डिटेल्स

मंत्री ने ट्वीट किया, "कर्नाटक सरकार ने 1 दिसंबर से RGUHS से संबद्ध सभी मेडिकल, डेंटल, आयुष, पैरामेडिकल, नर्सिंग और फार्मेसी कॉलेजों को फिर से खोलने का फैसला किया है."

उन्होंने एहतियाती उपायों के बारे में कॉलेजों और छात्रों के प्रशासन से सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा है. उच्चतर शिक्षा विभाग ने 17 नवंबर से डिग्री कॉलेज शुरू करने का भी निर्णय लिया है.

