MHRD मंत्री शिक्षकों से करेंगे बातचीत, सैलरी और बोर्ड की कॉपियों से जुड़े सवालों की लगी झड़ी

बता दें कि मानव संसाधन विकाश मंत्री की इस घोषणा के बाद सोशल मीडिया पर शिक्षकों के सवालों की बरसात हो रही है. प्राइवेट स्कूलों के शिक्षक सबसे ज्यादा सवाल अपनी सैलरी के बारे में कर रहे हैं. वहीं, कुछ डिजिटल एजुकेशन में आ रही समस्या तो कुछ टीचर की भर्ती के बारे में सवाल पूछ रहे हैं.

Cbse copies are being delivered at home to evaluate and at the same time 4hours of online teaching plus many daily reports to submit. Where is any time left to evaluate and do related paper work. #EducationMinisterGoesLive#AajKiBaat@RajatSharmaLive — Reshu Jain (@2reshujain) May 13, 2020

इनमें से सीबीएसई स्कूल के एक टीचर ने मंत्री से पूछा, "सीबीएसई बोर्ड परीक्षा की कॉपियां जांचने के लिए घर पर दे दी गई हैं और उसी समय 4 घंटे स्टूडेंट्स को पढ़ाना होता है. इसके साथ कई रिपोर्ट्स रोजाना सबमिट करनी होती हैं. कॉपियां जांचने के लिए और इससे जुड़े कार्यों के लिए समय ही कहां मिलता है?"

Dear sir,I thank you for this webinar to the teachers.we are doing our best to keep children https://t.co/EB8kkNKTXO a private school teacher we are facing some difficulty financial.Plz address this concern in tomorrow's webinar.. #EducationMinisterGoesLive — MUNESH KAUSHIK (@kaushik_munesh) May 13, 2020

वहीं, प्राइवेट स्कूलों के कुछ टीचर्स ने मानव संसाधन विकास मंत्री से शिकायत की है कि उन्हें उनकी सैलरी नहीं मिल रही है और वो आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं.