पिता फुटपाथ पर बेचते हैं जूते-चप्पल, बेटी ने 12वीं में 97% के साथ किया टॉप, बनना चाहती हैं Doctor

अपनी इस सफलता पर मधु ने कहा- "मैंने बहुत मेहनत की है. मैं हर सुबह 4 बजे उठती थी और दिन में 8 से 10 घंटे पढ़ाई करती थी. मैं डॉक्टर बनना चाहती हूं. मैं NEET की तैयारी कर रही हूं. मेरे माता-पिता और पूरा परिवार बहुत खुश है. मैं सरकार से गुजारिश करना चाहती हूं कि मेरी आगे की पढ़ाई में मदद करें, क्योंकि मेरे पिता इसे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं." मधु की मां ने कहा, "हमनें उनकी पढ़ाई बहुत कठिनाइयों के साथ करवाई है, लेकिन हम बहुत खुश हैं."

I've worked hard. I used to wake up at 4 am and studied for 8-10 hours every day. I want to be a doctor. I am preparing for NEET. My parents & the entire family is very happy. I appeal to the govt to support me in my higher education because my father can't afford it: Madhu Arya https://t.co/oTwvDugGR3pic.twitter.com/1MT8GhDtaP