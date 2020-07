Mumbai University Admission 2020: मुंबई यूनिवर्सिटी ने एडमिशन के लिए जारी किया शेड्यूल, जानिए कब तक कर सकते हैं आवेदन

Mumbai University Admission 2020: मुंबई यूनिवर्सिटी ने अंडरग्रेजुएट (UG) कोर्सेस में एडमिशन प्रक्रिया का शेड्यूल अपनी आधिकारिक वेबसाइट https://mu.ac.in/ पर जारी कर दिया है. एडमिशन लेने के योग्य और इच्छुक स्टूडेंट्स एडमिशन के लिए 22 जुलाई से ऑनलाइन ही आवेदन कर सकते हैं. मुंबई यूनिवर्सिटी (Mumbai University) में आवेदन करने की अंतिम तारीख 4 अगस्त है. रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की सभी जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है. मुंबई यूनिवर्सिटी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट करके एडमिशन शेड्यूल के बारे में जानकारी दी है.

Admission schedule ( Pre Admission online Enrolment) of various under graduate courses for the academic year 2020-21 pic.twitter.com/xBYsClFrSS