NEET 2019: ट्रेन लेट होने से परीक्षा नहीं दे पाए छात्रों को मिलेगा एक और मौका, 20 मई को होगा एग्जाम

NEET 2019 परीक्षा 5 मई को देश भर में आयोजित की गई थी. कर्नाटक में ट्रेन लेट होने की वजह से जिन छात्रों की मेडिकल प्रवेश परीक्षा ‘नीट' (NEET 2019 Exam) छूट गई थी उन्हें एक और मौका दिया जाएगा. केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सोमवार को यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि इन छात्रों के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) का आयोजन 20 मई को किया जाएगा. जावड़ेकर ने ट्वीट कर कहा, “यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि कर्नाटक के जिन छात्रों की नीट परीक्षा ट्रेन लेट होने की वजह से छूट गई थी उन्हें एक और मौका मिलेगा.”

ओडिशा में भी फानी तूफान की वजह से परीक्षा (NEET Odisha) टाल दी गई थी. यहां भी 20 मई को परीक्षा का आयोजन होगा. कर्नाटक के मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर को धन्यवाद दिया. एच डी कुमारस्वामी ने ट्वीट कर लिखा,''अनुरोध पर गौर करने और विद्यार्थियों की मदद करने को लेकर प्रकाश जावडेकर आपको और मानव संसाधन विकास मंत्रालय को धन्यवाद.''

