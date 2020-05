JEE Main एग्जाम के लिए खोली गई एप्लिकेशन विंडो, उम्मीदवारों ने MHRD मंत्री से कहा- NEET के लिए भी दें मौका

मानव संसाधन विकास मंत्री के इस बात की घोषणा करने के फौरन बाद से ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई उम्मीदवार केंद्रीय मंत्री से नीट (NEET 2020) एग्जाम के लिए भी एप्लिकेशन विंडो खोलने की अपील कर रहे है. बता दें कि नीट एग्जाम मेडिकल कोर्सेस में एडमिशन के लिए दिया जाता है.

जेईई मेन एग्जाम 18 जुलाई से 23 जुलाई के बीच आयोजित किया जाएगा. कोरोनावायरस महामारी के चलते स्टूडेंट्स की परेशानियों को देखते हुए NTA ने जेईई मेन एग्जाम के लिए एप्लिकेशन विंडो एक बार फिर से खोली है. जेईई मेन 2020 परीक्षा में शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवार 19 मई से 24 मई तक जेईई मेन (JEE Main) एग्जाम के लिए ऑफशियल वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. वहीं, जो उम्मीदवार कोरोनावायरस महामारी के चलते जेईई मेन एग्जाम के लिए आवेदन नहीं कर सके थे वे भी 19 से 24 मई के बीच परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं.

इस घोषणा के बाद नीट 2020 परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स MHRD मंत्री से मांग कर रहे हैं कि जेईई मेन की तरह मेडिकल के स्टूडेंट्स को भी एक और मौका दिया जाना चाहिए और नीट 2020 के लिए एप्लिकेशन विंडो फिर से खोलनी चाहिए. बता दें कि नीट 2020 का एग्जाम 26 जुलाई को आयोजित किया जाएगा.

Same opportunity should be given to Medical aspirants.