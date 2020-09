NEET 2020 EXAM: नीट परीक्षा को लेकर नई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई, जानिए डिटेल

याचिकाकर्ताओं ने अधिक संख्या में परीक्षा केंद्रों की मांग की और परीक्षा केंद्रों तक जाने और वापस आने के लिए परिवहन सुविधाओं के लिए आग्रह किया. नई याचिका में परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाने और एक से अधिक शिफ्ट में NEET 2020 आयोजित करने की मांग की गई है.

I must sincerely thank @11Petitioners, Respected Advocates & others who have tirelessly worked & filed 2 more petitions in our support in SC



All of us are trying our Best.



Our main prayer is NEET postponement only



Other prayers are more centres, NEET in 5-6 shifts, Re-NEET etc https://t.co/sVb7wfXbcl