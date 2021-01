NEET 2021: परीक्षा की तारीख का इंतजार कर रहे हैं छात्र, सोशल मीडिया पर छाए ये मजेदार Memes

बता दें, पिछले साल NEET परीक्षा COVID-19 के प्रकोप के कारण स्थगित हुई थी. ऐसे में कुछ छात्रों के मन में चिंता का भाव पैदा हो गया था. वहीं सोशल मीडिया पर छात्र NEET परीक्षा को लेकर कई रिएक्शन दे रहे हैं.

Today Minister of Education hon'ble Ramesh Pokhriyal will announce the exam date for #jeemain2021

and we neet students be like: #neet2021pic.twitter.com/m1J8pHKbu3 — Shikha Singh parmar (@shikha98381424) January 6, 2021

Education Minister Ramesh Pokhriyal ‘Nishank' has announced the final dates #jeemains2021

but our hon"ble minister for #NEET2021 date:???????????? pic.twitter.com/SqmR4qqylx — Shikha Singh parmar (@shikha98381424) January 7, 2021

JEE Advanced 2021 Dates: 3 जुलाई को होगी JEE एडवांस्ड की परीक्षा, शिक्षा मंत्री ने किया तारीख का ऐलान

केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस्ड 2021 (IIT JEE Advanced 2021) की तारीख की घोषणा कर दी है. जेईई एडवांस्ड की परीक्षा इस साल 3 जुलाई 2021 को आयोजित की जाएगी. इस बार जेईई एडवांस्ड की परीक्षा IIT खड़गपुर आयोजित करेगा. इसके साथ ही शिक्षा मंत्री ने विभिन्न भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (IIT) में एडमिशन की प्रक्रिया और योग्यता से संबंधित जानकारी भी साझा की है. उन्होंने बताया कि छात्रों की सुविधा के लिए इस बार 75% पात्रता मानदंडों को भी समाप्त कर दिया गया है.