JEE And NEET Exams: जेईई-नीट परीक्षा पर विवाद जारी, छात्र कर रहे परीक्षा स्थगित करने की मांग

हालांकि, सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, अधिकारियों ने इस बात को कंफर्म किया है कि जेईई मेन और नीट परीक्षा अपने तय शेड्यूल के अनुसार ही सितंबर में आयोजित की जाएंगी. जेईई मेन (JEE Main) परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए गए हैं और नीट परीक्षा (NEET Exam) के लिए जल्द ही जारी किए जाएंगे.

आइए जानते हैं स्टूडेंट्स का क्या कहना है?

एक छात्र ने लिखा, "हम लोगों का जीवन बचाने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं. लेकिन जब हमारी ही जान खतरे में होगी तो आप देश को कैसे सुरक्षित रखेंगे. लोगों के खातिर हम आपसे अपील करते हैं कि ये परीक्षाएं स्थगित कर दें.

#SATYAGRAH_AgainstExamsInCovid SIR WE ARE STUDYING TO SAVE LIVES OF THE PEOPLE. IF OUR LIVES WOULD BE AT RISK THEN FROM WHERE WILL YOU SAVE THIS COUNTRY.FOR THE SAKE OF HUNDREDS OF PEOPLE WE BEG OF YOU TO POSTPONE THESE EXAMS.. pic.twitter.com/aH4o0JfMu6 — Maninder Kaur (@Maninde04556593) August 23, 2020

एक अन्य छात्रा ने लिखा, "हम कोरोना को स्थगित नहीं कर सकते हैं, लेकिन परीक्षाएं स्थगित हो सकती हैं."

एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, "सरकार अगर संसद के सत्र स्थगित कर सकती है तो परीक्षा क्यों नहीं कर सकती. असाधारण स्थितियों में असाधारण निर्णयों की आवश्यकता होती है. "



If the Govt can postpone parliament session then why can't exams.



Extraordinary situations required extraordinary decisions.#SATYAGRAH_AgainstExamsInCovid — Vijay Fulara (@imfulara) August 23, 2020