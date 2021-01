NEET 2021: अभी तक जारी नहीं हुई परीक्षा की तारीख, छात्र बोले- कब तक बना रहेगा सस्पेंस

NEET 2021 को MBBS, BDS या AYUSH कोर्सेज सहित अंडरग्रेजुएट मेडिकल कोर्स में प्रवेश के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित किया जाएगा.

क्या है परीक्षा का पैटर्न

NEET परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQ) शामिल होते हैं और इसे तीन खंडों में विभाजित किया जाता है- भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान (PCB) आमतौर पर, भौतिकी और रसायन विज्ञान खंडों में प्रत्येक में 45 प्रश्न होते हैं और जीव विज्ञान खंड में कुल 90 प्रश्न होते हैं.

जैसे-जैसे एनईईटी 2021 का समय बीत रहा है वैसे-वैसे अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं. इसी के साथ वह ट्विटर पर #NEET2021 का उपयोग कर तारीखें जारी करने का अनुरोध कर रहे हैं.

ट्विटर पर अदिति नाम की छात्रा ने कहा, “सर कृपया पूरे सिलेबस के साथ NEET 2021 की तारीख की घोषणा करें. यह इस तरह की प्रतियोगी परीक्षा के लिए एक सस्पेंस हैं.

#neet2021 @DrRPNishank Sit pls announce the date for neet 2021 with clear syllabus... It's being long suspense for such a competitive exam..... -_-

केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने 31 दिसंबर को संयुक्त प्रवेश परीक्षा (JEE 2021) की तारीखों की घोषणा की थी. घोषणा के अनुसार, JEE परीक्षा का पहला सत्र 23 फरवरी से 26 फरवरी के बीच आयोजित किया जाएगा.

NEET के उम्मीदवारों में से एक ने कहा, “छात्र आपके उत्तर के लिए इंतजार कर रहे हैं. लगभग एक महीना होने जा रहा है कि आपने JEE की तारीखों की घोषणा की है लेकिन फिर भी आपने NEET के बारे में कोई घोषणा नहीं की है? क्या हम घोषणा में देरी का कारण जान सकते हैं? ”

Hey @DG_NTA , its last of January. JEE exam dates for mains & advance are released but what about #NEET ??

A lot of medical aspirants are seeking for the exam date . I hope we'll get some positive news regarding this.



Thanks#neet2021