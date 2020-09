NEET Exam: तमिलनाडु सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी स्कूलों के छात्रों को मेडिकल कॉलेजों में दिया जाएगा 7.5% आरक्षण

बता दें कि परीक्षा स्थगित करने के तमाम विरोधों और मांग के बीच नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने हाल ही में 13 सितंबर को सफलतापूर्वक नीट की परीक्षा आयोजित की. नीट की परीक्षा में देशभर के 15 लाख से अधिक छात्रों ने आवेदन किया था, जिसमें 80 से 90 फीसदी छात्र परीक्षा में शामिल हुए थे. वहीं, अब नीट परीक्षा के बाद छात्रों को अपने रिजल्ट का इंतजार है.

Tamil Nadu Assembly passes a bill which provides 7.5% reservation in UG medical colleges for students of government schools who qualify NEET exams but couldn't get seats.