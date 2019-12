इस साल Google पर सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले शब्दों में NEET को मिला स्थान

खास बातें NEET इस साल सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले शब्दों में शामिल है. नीट एक मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा है. इसके जरिए एमबीबीएस कोर्स में एडमिशन मिलता है.

नीट (NEET) इस साल गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले शब्दों में से एक है. नीट परीक्षा (NEET Exam) अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन के लिए होने वाली सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक है. अंडर ग्रेजुएट कोर्स और एमबीबीएस कोर्स (MBBS Course) में एडमिशन के लिए ये परीक्षा हर साल नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित की जाती है. अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन के लिए NEET UG परीक्षा आयोजित की जाती है, जिसके संबंध में नवंबर-दिसंबर में नोटिस जारी किया जाता है. नीट को सबसे ज्यादा मार्च में सर्च किया गया जब इस परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी हुए.

इसी के साथ नीट को मई-जून में भी काफी सर्च किया गया. इन महीनों में स्टूडेंट्स ने NEET Answer Key और NEET Result को सर्च किया. इस साल 'How to' कैटेगरी में टॉप 5 सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले कीवर्ड्स की लिस्ट में "How To Check NEET Result" नंबर 4 पर है. इससे ये साफ पता चलता है कि यह देश की कितनी बड़ी मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा है.

इस साल से नीट में भाग लेने वाले स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ने की उम्मीद है क्योंकि सरकार ने NEET के दायरे में AIIMS और JIPMER एडमिशन को शामिल करने का फैसला किया है. इससे पहले, AIIMS और JIPMER MBBS पाठ्यक्रमों में एडमिशन के लिए अपनी अलग एंट्रेंस परीक्षा आयोजित करता आ रहा था.

बता दें कि गूगल हर साल सबसे ज्यादा सर्च होने वाले कीवर्ड्स की कैटेगरी वाइज लिस्ट जारी करता है. इस साल सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार प्रसिद्ध व्यक्तित्व श्रेणी में गूगल सर्च में लोगों द्वारा सबसे ज्यादा खोजे गए लोगों की सूची में शामिल हुए हैं.