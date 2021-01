NEET PG 2021 Exam: परीक्षा की तारीख जारी होते ही सोशल मीडिया पर छाए फनी मीम्स, छात्र बोले- 'सब भूल चुके हैं'

वहीं, कुछ छात्र दावा कर रहे हैं कि वे अपनी पढ़ाई को भूल चुके हैं और उन्हें फिर से पढ़ाई शुरू करनी होगी, जबकि कई उम्मीदवार हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध डायलॉग के माध्यम से अपनी भावनाओं को दर्शा रहे हैं, क्योंकि NEET-PG 2021 परीक्षा केवल तीन महीने ही दूर है.

NEET-PG के छात्रों में से एक ने एक प्रसिद्ध हिंदी फिल्म पर आधारित मीम साझा किया है. उन्होंने मजाकिया अंदाज में लिखा कि उन्हें लगता है कि एमडी / एमएस प्रवेश परीक्षा के लिए उन्होंने जो तैयारी की थी, उसे भूल गए हैं.

Whem i try to revise my notes after long time#Nursing#NurseTwitter#NEETPG2021#NEETPG2021#MedicosViaDM#Medicos#MBBSpic.twitter.com/HRJCT2DvN3