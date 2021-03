NEET PG 2021: नीट पीजी की परीक्षा फीस 30% बढ़ी, छात्र यूं कर रहे शिकायत

एनईईटी पीजी परीक्षा शुल्क अनारक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए 3,750 रुपये से बढ़ाकर 5,015 रुपये (जीएसटी सहित) कर दिया गया है. एससी, एसटी उम्मीदवारों के लिए शुल्क 3,835 रुपए है.

Neet pg ka examination form fees 5000 hai jo ki bahut jyada hai. Poor student kaise afford karega sir. Aiims ka 2000 fee hai — Ram (@Ram55515400) March 2, 2021

NEET PG 2021 के लिए नीट पीजी 2020 के पेपर में प्रश्नों की संख्या 300 से घटाकर 200 कर दी गई है. इस प्रकार, परीक्षा में अधिकतम अंक भी 1200 से घटाकर 800 कर दिए गए हैं.

एनबीई ने भी पिछले साल की तुलना में परीक्षा केंद्रों की संख्या को 165 से बढ़ाकर 255 कर दिया है. हालांकि, यह संख्या पर्याप्त नहीं लगती है, क्योंकि कई छात्रों का कहना है कि वे अपनी पसंद के परीक्षा केंद्र का चयन नहीं कर सके.

एक छात्र ने कहा, "NEET PG 2021 के लिए आवेदन करते समय, तेलंगाना में कोई परीक्षा केंद्र उपलब्ध नहीं है, क्या आने वाले दिनों में परीक्षा केंद्रों में वृद्धि होने की संभावना है?"

When applying for NEETPG 2021,there is no test center available in Telangana,Is there a possibility that test centers be increased in coming days? #NEETPG2021@NBE_DNB

आइए जानते हैं छात्रों का क्या कहना है?

NEET PG - 2021

The majority of students from the state can't select Gujarat as their examination center. I request to expand the no. of centers in Gujarat due to travel restrictions.#NEETPG2021@MoHFW_INDIA@drharshvardhan@NExaminations@MoHFW_GUJARAT — Akash (@Akash24378726) March 2, 2021