Step One: सबसे पहले NBE की ऑफिशियल वेबसाइट, जिसपर NEET PG का रिजल्‍ट मौजूद है nbe.edu.in or results.natboard.edu.in पर क्लिक करें.Step Two: अब NEET PG लिंक पर‍ क्लिक करें.Step Three: रजिस्‍ट्रेशन डिटेल की मदद से लॉगइन करें.Step Four: सभी जरूरी डिटेल सब्मिट करें.Step Five: अब आप अपना रिजल्‍ट डाउनलोड कर सकते हैं.NEET-PG 2018 में शामिल होने वाले उम्‍मीदवार अपना स्‍कोरकार्ड NEET-PG की वेबसाइट nbe.edu.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं. आपको बता दें कि स्‍कोरकार्ड उम्‍मीदवारों को व्‍यक्तिगत रूप से नहीं भेजे जाएंगे.