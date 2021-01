NEET- JEE Syllabus: 12वीं के छात्रों ने कहा- 'सिलेबस कम करने का कोई मतलब नहीं, एंट्रेंस में तो सबकुछ पढ़ना होगा'

वहीं घोषणा के बाद, कक्षा 12वीं के छात्र कह रहे हैं कि बोर्ड परीक्षा के सिलेबस को कम करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि उन्हें प्रवेश परीक्षा के लिए सब कुछ पढ़ना होगा.

Considering the decision taken for IIT JEE(Advanced) and in line with the decision taken for the last academic year, it has been decided to waive off the 75% marks (in class 12 exam) eligibility criteria under Joint Entrance Examination (Main) for the next academic year 2021-2022 — Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank (@DrRPNishank) January 19, 2021

सीबीएसई ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' द्वारा घोषित कक्षा 10 और 12 के लिए बोर्ड परीक्षा के सिलेबस को पहले ही 30 प्रतिशत तक कम कर दिया था. सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं 4 मई से ऑफलाइन मोड में शुरू होंगी. फाइनल सीबीएसई डेटशीट और एडमिट कार्ड जल्द ही जारी होने की उम्मीद है.

निशा नाम की कक्षा 12 की एक छात्रा ने कहा, “बोर्ड के सिलेबस को कम करने का कोई मतलब नहीं है, अगर आप जेईई के सिलेबस को कम नहीं कर रहे हैं. मुझे प्रवेश के लिए सब कुछ पढ़ना होगा ”.

NEET के इच्छुक छात्र अनिकेत ने कहा, “आपके सभी शिक्षा मंत्री प्रत्येक छात्र के जीवन और करियर के साथ खेल रहे हैं। आपका निर्णय बिल्कुल तय नहीं है. यदि आप CBSE और SSC से सिलेबस को कम कर रहे हैं, तो कोई भी क्लास और कोई भी कॉलेज उस सिलेबस को कम नहीं करने वाला है, तो हम NEET का सामना कैसे कर सकते हैं ”

छात्रों में से एक ने प्रवेश परीक्षा के लिए दिए गए समय को बढ़ाने का अनुरोध किया, "सिलेबस एक ही ठीक है, कोई समस्या नहीं है, कुछ प्रश्न वैकल्पिक के रूप में जोड़ा जाएगा कोई समस्या नहीं है, लेकिन पेपर हल करने का समय वही रहता है जो एक समस्या है, उसी समय में अतिरिक्त पढ़ना सवालों और छात्रों के साथ अन्याय करना है. ”

NEET 2021 उम्मीदवारों के लिए अतिरिक्त विकल्पों के जवाब में, छात्रों में से एक ने कहा, “आदरणीय महोदय, कृपया NEET 2021 में 30 मिनट अतिरिक्त प्रदान करें, ताकि हम उन अतिरिक्त प्रश्नों का प्रयास कर सकें जो आप हमें विकल्प के रूप में देंगे.