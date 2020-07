AICTE Revised Academic Calendar: एआईसीटीई ने नया अकेडमिक कैलेंडर किया जारी, जानिए, कब शुरू होगा नया सत्र

AICTE ने कहा है कि कोरोनावायरस महामारी के चलते UGC की एग्जाम और अकेडमिक कैलेंडर के लिए जारी नई गाइडलाइन्स को ध्यान नें रखकर संशोधित कैलेंडर को जारी किया गया है. बता दें कि कोरोनावायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने यूजीसी (UGC) को अपने दिशानिर्देशों को संशोधित करने के लिए कहा था, जिसके बाद हाल ही में यूजीसी ने एग्जाम और अकेडमिक कैलेंडर को लेकर नई गाइडलाइन्स जारी की हैं.

#AICTE issues Revised #AcademicCalendar 2020-21 for Technical Institutions. All approved Institutions/Universities are requested to follow #UGCGuidelines too.#UGC issued Revised guidelines on Exam & Academic Calendar for all Univ. in view of #COVID19.



