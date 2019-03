NIOS D.El.Ed Result: वेस्ट बंगाल के लिए तीसरी डीएलएड परीक्षा का रिजल्ट जारी, इस डायरेक्ट लिंक से करें चेक

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग (NIOS) ने वेस्ट बंगाल में हुई तीसरी डीएलएड परीक्षा का रिजल्ट (NIOS D.El.Ed Result) जारी कर दिया है. परीक्षा का रिजल्ट NIOS की ऑफिशियल वेबसाइट dled.nios.ac.in पर जारी किया गया है. उम्मीदवार अपना रिजल्ट (NIOS 3rd D.El.Ed Result ) इस वेबसाइट पर जाकर ही चेक कर सकते हैं. उम्मीदवारों को अपने रिजल्ट चेक करने के लिए नामांकन संख्या और जन्म तिथि की आवश्यकता होगी. बता दें कि तीसरी डीएलएड परीक्षा 3 और 17 फरवरी को वेस्ट बंगाल में दोबारा आयोजित की गई थी. ये परीक्षा 506 और 507 के पेपर के लिए आयोजित की गई थी. परीक्षा का रिजल्ट कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के बाद जारी किया गया है.

उम्मीदवार नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं.

NIOS Result



NIOS 3rd D.El.Ed Result ऐसे भी कर सकते हैं चेक

स्टेप 1: उम्मीदवार अपना रिजल्ट चेक करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट dled.nios.ac.in पर जाएं.

स्टेप 2: वेबसाइट पर दिए गए Result of the 3rd D.El.Ed Examination re-conducted in February (3rd and 17th) in West Bengal के लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3: अब अपनी नामांकन संख्या और जन्म तिथि डालकर सबमिट करें.

स्टेप 4: आपका रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा.

स्टेप 5: भविष्य के लिए आप अपने रिजल्ट का प्रिंट ऑउट ले सकते हैं.