NIOS DElEd Result 2018: मोबाइल पर एक क्लिक में चेक करें रिजल्ट

खास बातें D.El.Ed परीक्षा का रिजल्ट जारी हो गया है. रिजल्ट वेबसाइट dled.nios.ac.in पर जारी किया गया है. परीक्षा 25 से 29 सितंबर तक आयोजित की गई थी.

NIOS Result 2018 4 स्टेप्स से मोबाइल पर करें चेक

एनआइओएस ( NIOS ) ने डीएलएड कोर्स के सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट (NIOS Deled Result 2018) जारी कर दिया है. जिन लोगों ने सबजेक्ट कोड 504 और 505 (NIOS Deled Result 504 505) की परीक्षा दी थी, वे अपना रिजल्ट (NIOS Deled Result 2018 2nd Semester) नेशनल स्कूल ऑफ ऑपन स्कूलिंग (NIOS) की वेबसाइट dled.nios.ac.in पर जाकर चेक कर सकते हैं. सबजेक्ट 504 में 89.67 फीसदी उम्मीदवार पास हुए हैं, जबकि उत्तीर्ण हुए, वहीं सबजेक्ट 505 में 91.94 फीसदी उम्मीदवार पास हुए हैं. यह रिजल्ट ( NIOS Deled Result ) सितंबर 2018 में कराए गए एग्जाम का है. परीक्षा 25 से 29 सितंबर तक आयोजित की गई थी. सेकंड सेमेस्टर के रिजल्ट जारी होने के बाद अब थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा दिसंबर में आयोजित की जाएगी. परीक्षा 20 और 21 दिसंबर को होगी. बता दें कि NIOS दो साल का D.El.Ed. डिप्लोमा कोर्स करवाती है. इस परीक्षा के जरिए पहली से आठवीं कक्षा तक पढ़ाने वाले टीचर्स की मान्यता हासिल होती.उम्मीदवार नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर भी अपना रिजल्ट (NIOS Result 2018) चेक कर सकते हैं.http://dled.nios.ac.in/attendancelogin/ResultISemlogin.aspx

मोबाइल ब्राउजर पर नेशनल स्कूल ऑफ ऑपन स्कूलिंग की आधिकारिक वेबसाइट dled.nios.ac.in ओपन करें.वेबसाइट पर दिए गए Result of the 2nd D.El.Ed Examination held in September 2018 (Declared on 5.12.2018) के लिंक पर क्लिक करें.नया पेज खुलने पर, मांगी गई जानकारी भरकर सबमिट करें.आपका रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, आप इसका प्रिंट ले सकते हैं.