NIOS Result 2018: 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी, इस डायरेक्ट लिंक से करें चेक

NIOS 10th Result, NIOS 12th Result ऐसे करें चेक

NIOS Result 2018 @ nios.ac.in

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग ( NIOS ) ने 10वीं और 12वीं की 2018 परीक्षा का रिजल्ट (NIOS Result 2018) जारी कर दिया है. अक्टूबर में हुई इस परीक्षा का रिजल्ट (NIOS Result 2018 Class 12 October Exam) स्टूडेंट्स ऑफिशियल वेबसाइट nios.ac.in पर जाकर चेक कर सकते हैं. दूसरे सेशन की परीक्षा 8 अक्टूबर से 5 नवंबर तक आयोजित की गई थी. जबकि पहले सेशन की परीक्षा अप्रैल में हुई थी. पिछले साल NIOS ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा का रिजल्ट 6 दिसंबर 2017 को जारी किया था.उम्मीदवार नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर अपना रिजल्ट (NIOS Result 2018 October) आसानी से चेक कर सकते हैं.स्टूडेंट्स नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलों कर अपना रिजल्ट (NIOS 10th Result, NIOS 12th Result) चेक कर सकते हैं.

स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट चेक करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट nios.ac.in पर जाएं.वेबसाइट के Announcement के सेक्शन पर दिए गए Result of October, 2018 Public Examination of Secondary & Sr.Secondary Declare on 15 Dec. 2018 के लिंक पर क्लिक करें.अब Public Examination Result, Secondary and Senior SecondaryOct-Nov 2018 पर क्लिक करें.नया पेज खुलने पर अपना Enrollment Number नंबर भरकर सबमिट करें.आपका रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, आप अपने रिजल्ट का प्रिंट ऑउट ले सकते हैं.