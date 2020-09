NLSIU Convocation: लॉ की छात्रा यमुना मेनन ने 18 गोल्ड मेडल जीतकर रचा इतिहास, लोकसभा अध्यक्ष ने दी बधाई

आधिकारिक बयान में कहा गया, "छात्रों की उपलब्धियों की मान्यता के रूप में विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों के ग्रेजुएट्स को 48 गोल्ड मेडल्स दिए गए. वहीं, बीए एलएलबी (ऑनर्स) में ग्रेजुएट करने वाली छात्र यमुना मेनन ने 18 गोल्ड मेडल्स अपने नाम किए. ये विश्वविद्यालय के इतिहास में किसी भी छात्र द्वारा गोल्ड मेडल प्राप्त करने का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है. "

यमुना मेनन ने प्रथम रैंक, मेधावी छात्र, शेष स्नातक छात्र, ओवरऑल टॉपर, सर्वश्रेष्ठ आउटगोइंग छात्र, सर्वश्रेष्ठ आउटगोइंग स्नातक छात्र, सर्वश्रेष्ठ आउटगोइंग महिला छात्र और अन्य उपलब्धियों के लिए मेडल्स जीते हैं.

Yamuna Menon of National Law School of India University is the first student in the history of the University who has won 18 gold medals in BA-LLB (Hons.). Heartiest congratulations to Yamuna. Her achievement will inspire other students.#YamunaMenonpic.twitter.com/ZWsKS568tx