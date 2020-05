सेमेस्टर फीस माफी और थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के प्रमोशन की उठी मांग, ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा #WaveFeePromoteStudents

ये हैशटैग छात्र संगठन एनएसयूआई (NSUI) ने शुरू किया है. एनएसयूआई कांग्रेस पार्टी से जुड़ा स्टूडेंट विंग है, जो यूनिवर्सिटीज में छात्रसंघ चुनाव भी लड़ता है. NSUI के इस ऑनलाइन कैंपेन को समर्थन भी मिल रहा है. 10 हजार से ज्यादा लोग इस कैंपेन को समर्थन दे चुके हैं.

While education institutes remain shut, the future of many students hangs in limbo. The HRD Ministry must act immediately and provide the necessary relief to lakhs of students in the country.#WaiveFeePromoteStudentspic.twitter.com/zdANL46eox