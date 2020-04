इसी के साथ नीट 2020 और जेईई मेन 2020 के लिए फीस भरने की तारीख को भी आगे बढ़ाया गया है. अब उम्‍मीदवार 3 मई तक रात 11 बजकर 50 मिनट तक फीस भर सकते हैं.

जो उम्‍मीदवार जेईईमेन 2020 की तैयारी कर रहे हैं वे आधिकारिक साइट jeemain.nta.nic.in पर जाकर जरूरी करेक्‍शन कर सकते हैं.

नीट यूजी 2020 के आवेदन भरने वाले उम्‍मीदवार ntaneet.nic.in पर जाकर अपनी ऑनलाइन एप्‍लीकेशन में सुधार कर सकते हैं.

एप्‍लीकेशन फॉर्म में सुधार की तिथि आगे बढ़ाने का फैसला एनटीए ने सरकार की उस घोषण के बाद लिया है जिसमें कोरोनावायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए देश व्‍यापी लॉकडाउन को बढ़ाकर 3 मई कर दिया गया है.

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखर‍ियाल निशंक ने भी नई तारीखों को लेकर ट्वीट किया है.

उन्‍होंने अपने ट्वी में लिखा, "नीट (यूजी)- 2020 और जेईई (मेन) 2020 को लेकर उम्‍मीदवारों और अभिभावकों के निवेदन को देखते हुए मैंने एनटीए के डीजी को परीक्षा केंद्र बदलने समेत एप्‍लीकेशन फॉर्म में अन्‍य सुधारों के लिए तिथि को 3 मई 2020 तक आगे बढ़ाने का सुझाव दिया है."

In view of many requests received from aspirants & parents of candidates of NEET(UG)-2020 and JEE(MAIN)-2020, I have advised @DG_NTA to further extend the date of making corrections in the Application Form including choice of cities for centres to 3rd May 2020. pic.twitter.com/5GGPJG98uM