Pariksha Pe Charcha 2021: जल्द छात्रों से रूबरू होंगे PM नरेंद्र मोदी, बताएंगे एग्जाम टिप्स

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, परीक्षा पे चर्चा के नए एडिशन में छात्रों को बोर्ड परीक्षा से संबंधित टिप्स और ट्रिक्स से प्रेरित करेंगे, जो जल्द ही आयोजित किया जाएगा. इस बातचीत में देशभर के छात्र शामिल हो सकते हैं. छात्रों के अलावा, पीएम मोदी माता-पिता और शिक्षकों के साथ परीक्षा से संबंधित सुझाव भी शेयर करेंगे. प्रधानमंत्री मोदी परीक्षाओं की टेंशन और कैसे आप बिना टेंशन के परीक्षा में अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं, इस विषय पर चर्चा करेंगे.

