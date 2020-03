Fight Corona IDEAthon: घर बैठे कोरोनावायरस से लड़ने का आइडिया दें और जीतें 40 लाख रुपये

Fight Corona IDEAthon: कोरोनावायरस के खिलाफ जंग जीतने के लिए सरकार ने पूरे देश में लॉकडाउन किया है. सरकार जहां देशवासियों से लॉकडाउन के दौरान घरों में रहकर इस जानलेवा वायरस को हराने की अपील कर रही है, वहीं अब जनता की भागीदारी के लिए एक नायाब तरीका भी निकाला गया है. कोरोनावायरस से लड़ने के लिए लोगों से आइडिया मांगे गए हैं और इसके लिए लाखों का प्राइज भी दिया जाएगा.

कोरोना से लड़ने का ये नायाब तरीका ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (AICTE) और केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD) इनोवेशन सेल ने मिलकर निकाला है. इस चैलेंज को 'फाइट कोरोना आइडियाथॉन' (Fight Corona IDEAthon) नाम दिया गया है. यानी आप घर बैठे ही अपने आइडिया देकर लाखों जीत सकते हैं.

जिन लोगों के आइडिया इस चैलेंज के तहत चुने जाएंगे, उन्हें 40 लाख रुपये तक के ईनाम दिए जाएंगे. AICTE ने आइडियाथॉन के लिए ट्वीट कर स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स, हैकर्स, प्रोफेशनल्स जैसे अन्य लोगों के कोरोनावायरस के खिलाफ बेहतर लड़ाई के लिए आइडिया शेयर करने के लिए कहा है.

#FightCORONA IDEAthon @ #AICTEdge:



Calling #Innovators, #Hackers, #Researchers, #Startups & #Professionals to channelize efforts to #innovate for a #social cause that can help Nation rise as one in #FightAgainstCorona

