निशंक ने आईआईटी के प्रमुखों से कहा, "इन संस्थानों में प्लेसमेंट को लेकर एक कार्यबल गठित किया जाना चाहिए जो विभिन्न कंपनियों के साथ सम्पर्क में रहेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि इन संस्थानों में विगत वर्षो के स्तर से कम प्लेसमेंट न हो."

उन्होंने कहा, "लॉकडाउन के दौरान छात्रों की मानसिक चुनौतियों से जुड़े विषयों पर भी ध्यान देने की जरूरत है और इस संबंध में इन सभी संस्थानों में एक हेल्पलाइन स्थापित की जाए. प्रत्येक संस्थानों में एक कार्यबल गठित हो जिसमें मनोवैज्ञानिक शामिल हों. "

He added that this time could be used to make online education more innovative, institutions should leverage the courses on @SWAYAMmhrd/#SWAYAMPrabha and work on the credit transfer mechanism.