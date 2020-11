PNB SO admit card: एडमिट कार्ड हुए जारी, जानें- कैसा करना है डाउनलोड

जिन उम्मीदवारों ने पीएनबी एसओ भर्ती परीक्षा के लिए पंजीकरण किया है, वे अपना प्रवेश पत्र ऑनलाइन pnbindia.in पर 22 नवंबर, 2020 या उससे पहले डाउनलोड कर सकते हैं. विशेषज्ञ अधिकारिय के लिए 535 पदों भर्ती निकाली गई है. बैंक नवंबर 2020 में ऑनलाइन भर्ती परीक्षा आयोजित करेगा.

PNB SO admit card 2020: कैसे डाउनलोड करना है एडमिट कार्ड

स्टेप 1- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट pnbindia.in पर जाएं.

स्टेप 1- “Recruitment” टैब पर क्लिक करें.

स्टेप 1- अब “CLICK HERE TO DOWNLOAD THE CALL LETTERS FOR THE ONLINE EXAMINATION FOR RECRUITMENT OF 535 SPECIALIST OFFICERS” पर क्लिक करें.

स्टेप 1- मांगी गई जानकारी भरें और सबमिट करें.

स्टेप 1- एडमिट कार्ड आपके स्क्रीन पर होगा. (एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें)