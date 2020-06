"स्टूडेंट्स का ख्याल है तो स्थगित करें JEE Main और NEET एग्जाम", छात्रों की HRD मंत्री से अपील

बता दें कि जेईई मेन (JEE Main) की परीक्षा 18-23 जुलाई और नीट की परीक्षा 26 जुलाई को आयोजित की जानी है. लेकिन देश में कोरोनावायरस के बढ़ते संक्रमण के खतरे को देखते हुए स्टूडेंट्स दोनों परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग कर रहे हैं.

एक स्टूडेंट ने लिखा, "अगर ये सच है कि सर को स्टूडेंट्स की सेहत का ख्याल है तो वह नीट 2020 एग्जाम को पोस्टपोन करने का सही फैसला लेंगे."

If it trues that sir is committed to students health then he will take the right decision to POSTPONE NEET #postponeneet#HealthOverNEETjee#healthoverexam — Vaishnavi (@Vaishnavi_ing) June 18, 2020



एक दूसरे स्टूडेंट ने लिखा, "सर ये बहुत निराशाजनक है आप स्टूडेंट्स की आवाज को अनसुना कर रहे हैं. कृपया हमें जवाब दें."





एक अन्य स्टूडेंट ने लिखा, "परीक्षा केंद्र तक जाना सबसे बड़ी समस्या है. प्लीज जेईई मेन 2020 एग्जाम को पोस्टपोन कर दें."



नीट और जेईई मेन एग्जाम के अलावा कुछ स्टूडेंट्स HRD मंत्री से सीबीएसई बोर्ड (CBSE Board) की परीक्षाओं को स्थगित करने की भी मांग कर रहे हैं. बता दें कि सीबीएसई के पेंडिंग बोर्ड एग्जाम 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच होना तय किए गए हैं.

Sir u r putting us under tremendous mental pressure by not telling your decision, and if you conduct the exams, you'll be putting us under health risks. So if you are concerned, postpone the exams and announce them soon, otherwise stop with your facade.#postponejee#postponeneet — Vibhav (@Vibhav97273937) June 18, 2020

बता दें कि सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं रद्द कराने का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है. कुछ अभिभावकों ने कोरोनावायरस के खतरे को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और 12वीं बोर्ड के बचे हुए पेपर रद्द कराने की मांग की है. इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई बोर्ड (CBSE Board) से जवाब मांगा है. इस मामले की सुनवाई अब 23 जून को होगी.



वहीं, दूसरी ओर दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को पत्र लिखकर मांग की है कि सीबीएसई (CBSE Board Exams 2020) के बचे हुए पेपर न कराए जाएं. मनीष सिसोदिया ने कहा है कि कोरोनावायरस (Coronavirus) के चलते जो हालात पैदा हुए हैं, उनमें एग्जाम कराना बहुत ही मुश्किल है. लिहाजा, एग्जाम रद्द करके, प्री बोर्ड या इंटरनल मार्क्स के आधार पर रिजल्ट जारी कर दिया जाए. अब देखना ये होगा कि क्या सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं रद्द की जाती हैं या कोई नई गाइडलाइन जारी की जाती हैं.