IIT गुवाहाटी का दीक्षांत समारोह आज, PM नरेंद्र मोदी करेंगे संबोधित

प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी एक बयान में कहा गया कि इस समारोह के दौरान 687 बी.टेक और 637 एम.टेक छात्रों सहित 1803 छात्रों को डिग्री प्रदान की जाएगी. कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे और असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल होंगे.

Prime Minister to Address the Convocation of @IITGuwahati on Tuesday, 22nd September. https://t.co/F029K6tPtK