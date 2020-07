विश्वविद्यालय परीक्षा कैंसिल करने के लिए केंद्र को लिखेंगे पत्र: पंजाब मुख्यमंत्री

Terming #Covid situation in state non-conducive to conduct of examinations, CM @capt_amarinder said that he shall write to #PrimeMinister Narendra Modi & #UnionHomeMinister Amit Shah seeking cancellation of exams in universities & colleges in interest and safety of students.

इस पर प्रतिक्रिया देते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि पंजाब में कोविड-19 के मामले रोजाना बढ़ रहे हैं और सितंबर में उनके चरम पर पहुंचने का अनुमान है, ऐसे में वह इन परिस्थितियों में छात्रों के जीवन के साथ खतरा मोल लेने को तैयार नहीं हैं. उन्होंने कहा, ‘‘ऐसे हालात में हम छात्रों को एकत्र करके उन्हें संक्रमित होने के खतरे में कैसे घसीट सकते हैं. '' सिंह ने कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर छह जुलाई का आदेश वापस लेने का अनुरोध करेंगे.

In view of the prevailing #Covid19 situation, have decided to write to PM @NarendraModi ji to request him to review UGC's decision on holding mandatory examinations for exit classes. We cannot risk the health of our students and, therefore, a pragmatic approach must be adopted.